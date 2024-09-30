Пирс Морган — тен Хагу: «Эрик, тебя не будет в «Юнайтед» уже на следующей неделе»

Британский журналист Пирс Морган раскритиковал работу Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». Он также выразил уверенность в скорой отставке 54-летнего специалиста.

«Тен Хаг бесполезен до смешного. Это худшая команда «Юнайтед», которую я видел более чем за последние 30 лет. Эрик... тебя не будет в «Юнайтед» на следующей неделе, не говоря уже о мае следующего года», — написал журналист в своих соцсетях.

Ранее тен Хаг заявил, что на данный момент не думает о потере работы в английском клубе. Он возглавляет «красных дьяволов» с 2022 года.

29 сентября «Манчестер Юнайтед» на своем поле с крупным счетом проиграл «Тоттенхэму» в матче 6-го тура АПЛ (0:3). Команда тен Хага с 7 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.