Жозе Моуринью: «Знаю ли причины плохого выступления Эриксена? Я не идиот, я много лет занимаюсь футболом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью оценил выступление полузащитника Кристиана Эриксена.

В СМИ сообщается, что 27-летний датчанин близок к переходу в «Интер».

- Если вы спросите меня, лучший ли это Эриксен — я должен быть честным и скажу нет, — цитирует Моуринью Sky Sports. Если вы спросите меня, знаю ли я причины этого — я не идиот, я много лет занимаюсь футболом. Я четко знаю, что игрок в этой ситуации не тот, что обычно. Это нормально, что он не играет на самом высоком уровне.

Я также могу сказать, что он помогает нам в матчах, в которых принимает участие. Он вносит вклад в наши победы.