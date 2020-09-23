Жозе Моуринью: «Я устал от вопросов про Деле Алли»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, что устал от вопросов о возможном уходе из команды полузащитника Деле Алли.

— Я не устал от Деле, — приводит BBC слова Моуринью. — Я устал от вопросов по нему. 99 процентов ответственности всегда лежит на игроках. На мне — 1 процент. На мне и моем тренерском штабе. У нас с Алли нет никаких проблем, он поедет в Македонию, на матч против «Шкендии», у него будет шанс сыграть. Когда в команде возникает конкуренция, футболисты должны проявлять себя и действовать.

Ранее сообщалось, что 24-летний англичанин может уйти в «ПСЖ» на правах аренды.