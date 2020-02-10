Жозе Моуринью: «Я счастлив в «Тоттенхэме». Сложная работа? Я бы не поехал сюда, если бы было просто»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о том, что ему не нравится работа в лондонской команде.

— Обращусь к людям, которые хотят попасть в сводки новостей и рассказывают неправду: я счастлив в «Тоттенхэме», — цитирует Sky Sports Моуринью. — Вы меня неплохо знаете, достаточно хорошо, для того, чтобы понять, что я счастлив. В «Тоттенхэме» сложно? Да, но если бы было легко, то я бы не поехал сюда работать. Мне нравятся футболисты нашей команды, у нас хорошие отношения. Если вы видите, что у меня недовольное лицо, то это из-за неудачного результата. Извините, тут уже не могу себя изменить. Правда в том, что я рад и смотрю в будущее, с нетерпением жду начала следующего сезона. Хочу быть главным тренером «Тоттенхэма» в июле 2020 года и начать сезон с этой командой.

57-летний Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в конце ноября 2019 года. После 25 туров «шпоры» занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии-2019/20 с 37 очками в активе.