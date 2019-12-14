Жозе Моуринью: «Я не предам доверия Эриксена»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подчеркнул, что у него хорошие отношения с полузащитником Кристианом Эриксеном, чей контракт истекает после окончания сезона. Португалец подчеркнул, что разговаривал с датчанином о его будущем, но не стал раскрывать содержания беседы.

— Я знаю, что его контракт истекает, но мои разговоры с Кристианом — частное дело. Я не буду ими делиться, — цитирует A Bola Моуринью. — Это личное дело. Он был со мной честен, а я был честен с ним. У нас хорошие отношения с первого дня. Я не предам этого доверия. Кристиан знает, насколько важен для клуба. И я могу чем-то поделиться с руководством. Но не с журналистами. А Кристиан сам пусть решает, говорить ли что-либо прессе.