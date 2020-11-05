Жозе Моуринью: «Я доволен Ндомбеле, но он может еще больше»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мнением об игре полузащитника «шпор» Танги Ндомбеле.

— Я доволен игрой Ндомбеле, но он способен на большее, — приводит BBC слова Моуринью. — У него огромный потенциал. Танги может прогрессировать в плане физики. Он должен без проблем проводить на поле 90 минут. Он может еще больше, чем демонстрирует сейчас.

В сезоне-2020/21 Ндомбеле провел 10 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 2 гола.