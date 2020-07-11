Жозе Моуринью: «Верю, что «Тоттенхэм» выиграет трофей до моего ухода»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мнением о перспективах лондонской команды под своим руководством.

— «Тоттенхэм» давно не выигрывал трофеи? Посмотрите, сколько времени потребовалось Юргену Клоппу, чтобы начать выигрывать, — цитирует Goal.com Моуринью. — Четыре года, четыре сезона. К тому же, «Ливерпуль» купил одного из лучших вратарей мира и одного из лучших центральных защитников, и так далее. Я сейчас сфокусирован на своем контракте. Верю, что за три года, что прописаны в моем соглашении, «Тоттенхэм» выиграет трофей или трофеи. Да даже ничего не выиграет, но войдет в новую эру и выиграет что-то уже после меня, я буду доволен.

Я продолжаю работать ради клуба, не думаю о себе. Настроен оптимистично, потому что начал работать с первого дня. Потому что верю, что мы сможем провести некоторые изменения в команде, но нам не нужно для этого крупных инвестиций. Не верю, что в следующем сезоне будет столько же неприятных ситуаций и эпизодов, как в этом. Полагаю, все должно будет сложиться иначе.

Единственная несправедливость — люди забывают, что у нас новый стадион, лучший в мире, что у нас лучшая тренировочная база и что мы потратили около 100 миллионов фунтов прошлым летом. Это, наверное, одна из крупнейших инвестиций клуба АПЛ, но эксперты не считают, что это связано с прогрессом клуба.