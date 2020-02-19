Жозе Моуринью: «В этом сезоне на Сон Хын Мина уже не рассчитываю»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о травме форварда Сон Хын Мина. Кореец сломал руку в матче АПЛ против «Астон Виллы».

19 февраля «Тоттенхэм» встретится в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

— Ситуация с Сон Хын Мином — хуже не придумаешь с точки зрения заменяемости этого игрока, — цитирует Моуринью официальный сайт УЕФА. — Все слишком очевидно, и ничего сделать тут нельзя. Будем играть при помощи тех, кто у нас есть.

Я в этом сезоне на Сон Хын Мина уже рассчитывать не буду. Если он и сможет провести два-три матча, то благодаря оптимизму нашего пресс-аташе.

Что я думаю о вариантах атакующей линии команды? Трой Пэрротт играть не готов, а Райан Сессеньон — не нападающий.