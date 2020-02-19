Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Жозе Моуринью: «В этом сезоне на Сон Хын Мина уже не рассчитываю»

08:46
Теги:

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о травме форварда Сон Хын Мина. Кореец сломал руку в матче АПЛ против «Астон Виллы».

19 февраля «Тоттенхэм» встретится в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

— Ситуация с Сон Хын Мином — хуже не придумаешь с точки зрения заменяемости этого игрока, — цитирует Моуринью официальный сайт УЕФА. — Все слишком очевидно, и ничего сделать тут нельзя. Будем играть при помощи тех, кто у нас есть.

Я в этом сезоне на Сон Хын Мина уже рассчитывать не буду. Если он и сможет провести два-три матча, то благодаря оптимизму нашего пресс-аташе.

Что я думаю о вариантах атакующей линии команды? Трой Пэрротт играть не готов, а Райан Сессеньон — не нападающий.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир