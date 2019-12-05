Жозе Моуринью: «Тоттенхэму» нужно играть, как «Юнайтед» в первые 30 минут»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после поражения от «Манчестер Юнайтед»​ в 15-м туре чемпионата Англии (1:2) отметил, что его команде стоит играть, как играл соперник в первые 30 минут.

— Мы не играли хорошо в течение первых 30 минут, — цитирует BBC Моуринью. — «Юнайтед» был более агрессивным, более интенсивным, поэтому заслужил победу. Я знал, что «МЮ» дома будут поддерживать фанаты, в команде много молодых игроков, и я знал, что они захотят давить и играть интенсивно. Сказал все это своим игрокам, но они не могли отреагировать правильно.

Моя команда должна быть более агрессивной. Нам нужно выигрывать больше матчей, нужно начинать игру с большей интенсивностью. Нам нужно, чтобы соперник чувствовал то, что заставил чувствовать нас «Юнайтед». Нужно, чтобы соперники чувствовали, что у них будут неприятности.

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