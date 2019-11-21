Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» всегда будет домом Покеттино»

Жозе Моуринью, назначенный главным тренером «Тоттенхэма», поделился мнением об отправленном в отставку Маурисио Покеттино.

— Я улыбаюсь уже два дня. Прежде всего, делаю это с некоторой грустью, я должен говорить о Маурисио, — цитирует Моуринью Football London. — Должен поздравить его с невероятной работой, которую он проделал. Делюсь с вами тем, что было у меня было внутри. Этот клуб всегда будет его домом, эта тренировочное поле — его полем. Он всегда желанный гость здесь.

Завтра будет другой день. Он скоро обретет счастье. Он отдаст все, как в этом клубе. Уйдет с грустью, с чувством, что сделал большое дело. Это то, что чувствовали все в клубе.

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