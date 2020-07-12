Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» все еще в борьбе за попадание в Лигу Европы»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги матча 35-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:1).

— Я думаю, что игра была более тактической, чем все остальное, — приводит слова Моуринью Sky Sports. — Я думаю, Микель Артета нашел для них способ показывать стабильную игру и улучшаться — мы чувствовали, что должны адаптироваться к ним, и я думаю, что мы сделали это очень хорошо.

Во время игры никто, даже я, не думал о том, что у «Арсенала» было на 48 часов больше времени, чтобы отдохнуть перед матчем.

Мы счастливы, потому что сделали фанатов счастливыми и все еще в борьбе за попадание в Лигу Европы.