Жозе Моуринью: «Сложно смотреть, как в Германии играют в футбол, а в Англии нет. Мы тоже хотим»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мнением о возобновлении сезона-2019/20 в Англии.

— Если честно, с момента, когда возобновилась бундеслига и объявили дату рестарта чемпионатов Португалии и Испании, начался самый сложный для нас период, потому что мы все хотим играть, — приводит Sky Sports слова Моуринью. — Сложно смотреть, как в других странах играют в футбол, а в Англии — нет. Футболисты в Германии уже дают миру то, что любят сами, а мы нет. Впрочем, нужно уважать и доверять решениям властей и премьер-лиги. Надо просто дождаться решения.

Возвращение к тренировкам — невероятные ощущения для каждого из нас. Думаю, мы все скучали даже по запаху газона. В какой-то момент мы начинали тренировку в 9 утра, а заканчивали в 5 вечера, потому что футболисты работали индивидуально, у каждого было свое время. Мои игроки уже устали от этого. Можно даже найти смешную фотографию, где я еду на велосипеде, потому что наши поля находятся друг от друга на гигантском расстоянии.

Ранее сообщалось, что АПЛ планирует возобновить сезон-2019/20 в середине июня, однако официальная дата до сих пор не названа.