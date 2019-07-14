Жозе Моуринью: "С нетерпением жду возвращения к тренерской работе"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реала" Жозе Моуринью признался, что ждет возвращения к работе. На прошлой неделе появилась информация, что португальский специалист отверг предложение из Китая.

– С нетерпением жду возвращения к работе, но я буду ждать правильного предложения от правильного клуба, – цитирует Sky Sports Моуринью. – Тем не менее, я делаю то, что мне нравится. Мне нравится работать, но я также люблю другие виды спорта, и это хорошая возможность насладиться ими.

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