Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Вест Хэмом» в рамках 5-го тура АПЛ. «Шпоры» упустили преимущество в три мяча — 3:3.

«Это футбол. Конечно, я должен проанализировать второй тайм, причем сделать это не на публике, — цитирует Моуринью BBC. — Но для вас я предпочту сказать, что это футбол, и отметить веру «Вест Хэма» в себя. Нелегко, проигрывая 0:3 и уступая по всем статьям, продолжать верить. Я знал, что они уже не та команда, что была в прошлом сезоне, но растерять преимущество в три мяча — серьезное наказание для нас. И оно заслуженное».