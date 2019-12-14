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Жозе Моуринью: «Орье ошибается, если думает, что сможет надо мной издеваться, как над другими тренерами»

05:06
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Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью провел беседу с защитником команды Сержем Орье по поводу его активности в социальных сетях. Ранее у ивуарийца были конфликты с тренерами из-за поведения в Instagram.

— Я не смеюсь. Если думаешь, что сможешь издеваться надо мной в социальных сетях, как делал это с некоторыми из ваших бывших тренеров в прошлом, ты ошибаешься, — приводит Foot Mercato слова Моуринью.

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