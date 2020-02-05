Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью раскритиковал зимний перерыв в чемпионате Англии.

— Мне не нравится, как устроен этот перерыв, особенно потому, что никто не уделил внимания Лиге чемпионов, — цитирует talkSPORT Моуринью. — Для нас было бы гораздо лучше сыграть в ближайшие выходные и не играть в выходные перед игрой с «Лейпцигом» в ЛЧ, но нет, сначала нам дают отдохнуть, а потом ставят игру с «Астон Виллой» на воскресенье. Не в субботу и не в пятницу, а именно в воскресенье. Сначала ставят перерыв в 10 дней, но зато дальше надо сыграть в воскресенье и в среду. Для меня эта зимняя пауза не имеет никакого смысла, но я не жалуюсь, что есть, то есть.

С сезона-2019/20 в АПЛ появился зимний перерыв, матчи 26-го тура растянуты на 2 недели: четыре встречи состоятся 8-9 февраля, оставшиеся шесть — 14-17 февраля. Следующий, 27-й тур, пройдет с 22 по 24 февраля. «Тоттенхэм» проведет 3 матча за 7 дней: с «Астон Виллой» (16 февраля) и «Челси» (22 февраля) в чемпионате Англии и с «Лейпцигом» (19 февраля) в Лиге чемпионов.