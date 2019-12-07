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Жозе Моуринью — о Сон Хын Мине: «Мой сын зовет его Соналдо»

22:03
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отметил эффектный гол Сон Хын Мина в матче чемпионата Англии против «Бернли» (5:0). Форвард корейцев прошел через большую часть поля, обыграв по пути всех соперников и поразив ворота. Моуринью вспомнил гол, который забил бразилец Роналдо в составе «Барселоны», когда португалец входил в тренерский штаб каталонской команды.

— Еще до гола мой сын звал его Соналдо, в честь Луиса Назарио Роналдо. Мне приходит на ум гол Роналдо, который он забил, когда я имел честь ассистировать сэру Бобби Робсону, — цитирует Sun Моуринью. — Мне вспомнились слова которые сэр Алекс Фергюсон говорил о Пак Чжи Суне. Возможно, это культурная особенность. Он склонен к обучению. Этот парень невероятен. Я очень счастлив.

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