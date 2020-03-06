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Жозе Моуринью — о себе как игроке: «Он бы у меня не играл, забирайте его бесплатно»

18:17

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью согласился, что он был несносным и ленивым футболистом. Так его охарактеризовал Балтемар Брито, тренировавший Моуринью как футболиста в «Риу Ави», а затем работавший в его тренерском штабе в ряде клубов.

— Балтемар Брито сказал, что вы были несносным, постоянно жаловались, ленились. Он говорил правду?

— Про меня как игрока? Верно. Совершенно верно.

— Как бы тренер Жозе Моуринью справился с игроком Жозе Моуринью?

— Он бы не играл у меня. Все просто.

— Продали бы?

— Да пусть забирали бы бесплатно!

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