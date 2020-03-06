Жозе Моуринью — о себе как игроке: «Он бы у меня не играл, забирайте его бесплатно»
18:17
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью согласился, что он был несносным и ленивым футболистом. Так его охарактеризовал Балтемар Брито, тренировавший Моуринью как футболиста в «Риу Ави», а затем работавший в его тренерском штабе в ряде клубов.
— Балтемар Брито сказал, что вы были несносным, постоянно жаловались, ленились. Он говорил правду?
— Про меня как игрока? Верно. Совершенно верно.
— Как бы тренер Жозе Моуринью справился с игроком Жозе Моуринью?
— Он бы не играл у меня. Все просто.
— Продали бы?
— Да пусть забирали бы бесплатно!