Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью счастлив вновь тренировать после годичного перерыва.

— Это то, что я есть сейчас, и то, что я чувствую, — цитирует Моуринью Sky Sports. — Рад приезжать на работу каждый день и быть здесь с 7:30 до 18:30. Рад засыпать после матчей, быть с моим тренерским штабом, анализировать матч и готовиться к следующему.

Рад быть на поле и тренировать игроков. Рад работать в офисе и все анализировать. Это счастье каждый день, которое помогает вам давать лучшее. Я счастлив.