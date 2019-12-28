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Жозе Моуринью — о работе в «Тоттенхэме»: «Рад приезжать на работу каждый день и засыпать после матчей»

12:08
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью счастлив вновь тренировать после годичного перерыва.

— Это то, что я есть сейчас, и то, что я чувствую, — цитирует Моуринью Sky Sports. — Рад приезжать на работу каждый день и быть здесь с 7:30 до 18:30. Рад засыпать после матчей, быть с моим тренерским штабом, анализировать матч и готовиться к следующему.

Рад быть на поле и тренировать игроков. Рад работать в офисе и все анализировать. Это счастье каждый день, которое помогает вам давать лучшее. Я счастлив.

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