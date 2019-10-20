Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Ливерпулем» в матче 9-го тура чемпионата Англии (1:1). По его мнению, «красные» испытывали проблемы с неудобной тактикой соперника.

— «МЮ» исходил из футболистов, которых имел на момент матча, — цитирует BBC Моуринью. — Они вышли с пятью защитниками, действовали уверенно и не давали сопернику шансов. Клоппу не понравилось меню. Он любит мясо, а получил рыбу.

«Ливерпуль» не смог противостоять команде, которая глубоко опустилась. У них потрясающая серия из побед, но у них не получается играть против команд, которые опускаются низко.

Очевидно, Юрген в ярости. Для него был потрясающий шанс, но на «Олд Траффорд», особенном месте, Клопп никогда не побеждал.