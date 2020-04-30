Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о своем отношении к приостановке сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.

— Конечно, я скучаю по футболу, — цитирует Sky Sports Моуринью. — Однако, я хотел бы сказать, что больше скучаю по нашему прежнему миру, как, наверное, и все остальные, просто футбол просто является частью моего мира. Впрочем, нужно сохранять спокойствие, ведь сейчас идет битва, в которой мы все должны участвовать. Если мы доиграем сезон, это будет очень хорошо для всех, для АПЛ. Даже если мы будем играть без зрителей на трибунах, без зрителей вообще мы точно не останемся. Миллионы людей будут смотреть трансляции. В день, когда мы выйдем на пустом стадионе, он перестанет быть пустым.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 3 220 969 человек. Зафиксировано 228 251 летальных исходов, 1 001 072 человек выздоровели.