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Жозе Моуринью: «Не знаю, сыграет ли Орье с «Ньюкаслом». Семья важнее, особенно в трагические моменты»

09:27

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о ситуации с защитником команды Сержем Орье, чей брат был убит в ночь с воскресенья на понедельник в Тулузе.

— Все еще не знаю, будет ли Серж принимать участие в тренировках, не знаю, что он собирается делать, — цитирует Goal.com Моуринью. — Не собираюсь давить на него. Может, он поедет с нами на матч с «Ньюкаслом», но я не уверен в том, что он готов играть. Это пока непонятно. Ясно только одно — мы должны поддержать Сержа и не требовать от него многого. У него есть возможность поступить, как ему хочется. Он может остаться с командой и поехать на игру, или же поехать во Францию. Очевидно, семья гораздо важнее, особенно в такие трагические моменты.

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