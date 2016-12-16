Жозе Моуринью: "Не включить Ибрагимовича в состав практически невозможно"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что нападающий команды Златан Ибрагимович является очень важным игроком в обойме "красных дьяволов", не включить которого в состав практически невозможно. По словам португальского специалиста, после гостевого матча 17-го тура чемпионата Англии с "Вест Бромвичем" шведскому форварду будет предоставлена неделя отдыха.

– Не включить Ибрагимовича в состав практически невозможно, – приводит The Independent слова Моуринью. - Он феноменальный нападающий, и в матче против "Вест Бромвича" он снова появится на поле. Затем шведскому форварду будет предоставлена неделя отдыха.

Меня нисколько не удивляют физические возможности Златана, я всегда знал, что он очень крепок. Но также абсолютно очевидно, что ни один игрок не может провести 60 матчей в сезоне на одинаково высоком уровне. Я должен дать ему отдохнуть, но "Манчестер Юнайтед", безусловно, нуждается в Ибрагимовиче как в ключевом футболисте, от которого многое зависит в стиле нашей игры.