Жозе Моуринью: "Не удивлен, что Роджерс покинул "Селтик" ради "Лестера"

Бывший главный тренер "Челси" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью понимает Брендана Роджерса, который ушел из "Селтика" в "Лестер". При этом португалец отметил, что поступил бы немного не так.

– Я не удивлен, что Роджерс покинул "Селтик" ради "Лестера", – цитирует A Bola Моуринью. – При всем уважении, шотландская лига не на уровне английской. "Селтик" – большой клуб, но чемпионат Англии есть чемпионат Англии. Я не удивлен его решением. Но я бы на его месте поступил чуть иначе. Я бы ответил "Лестеру": "Хочу к вам, но не сейчас, а в следующем сезоне. Сначала хочу стать чемпионом Шотландии и уйти в подходящий момент". Таким моментом было бы межсезонье.