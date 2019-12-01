Жозе Моуринью: «Не считаю Алли полузащитником»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал игру полузащитника Деле Алли. В последнем матче с «Борнмутом» (3:2) англичанин оформил дубль.

— Мне не нужно особо говорить о нем, — цитирует Sky Sports Моуринью. — Лучше всего для тренера, когда ему не приходится говорить о своем футболисте. Все вокруг и так о нем говорят. Он отыграл очень хорошо. Я не мог просить большего. Не считаю Алли полузащитником. Ему нужно быть рядом с Кейном, чтобы иметь свободу и атаковать. Это лучшая позиция для него.