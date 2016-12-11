19:52 11 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Не думаю, что Мхитарян вылетел надолго"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча против "Тоттенхэма" (1:0) сообщил, что травма полузащитника Генриха Мхитаряна оказалась несерьезной. Армянин, забивший единственный мяч в этой игре, повредил лодыжку в столкновении с защитником "шпор" Даниелом Роузом, после чего медики унесли игрока с поля на носилках.

- Не думаю, что у Мхитаряна серьезна травма, - приводит ВВС слова Моуринью. - Я опасался, что он может вылететь на несколько недель, но, похоже, что это не так. Максимум - это неделя. Я доволен игрой Генриха. Он выполняет огромный объем работы на поле. Не только создает, но и принимает участие в обороне. Думаю, Мхитарян готов к тому, чтобы стать лучшим игроком.

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Материалы REN-TV

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