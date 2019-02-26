Жозе Моуринью назвал условия, при которых он вернется к работе

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью готов вернуться к работе. Однако, по его словам, есть ряд условий.

– Я не хочу работать в клубе без амбиций, – приводит слова Моуринью The Telegraph. - Я отказался от щедрого предложения, потому что хочу участвовать в футболе самого высокого уровня и мои амбиции очень высоки. Это второе требование.

Первое заключается в команде единомышленников. Хочу работать с людьми, которых люблю, с теми, с кем мне приятно работать и обмениваться идеями. Не хочу находиться в постоянном конфликте мнений.

Есть ли такой клуб? Да. Так было в "Интере". Поэтому такие клубы есть. Это очень важно для успеха.