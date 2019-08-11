Жозе Моуринью: "МЮ" нужно подумать о победе в Лиге Европы"

Бывший главный тренер "Челси" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, чего стоит ждать от "МЮ" в новом сезоне. По его словам, команде Уле Гуннара Сульшера нужно побороться за победу в Лиге Европы.

– Для начала "МЮ" нужно подумать о победе в Лиге Европы, – цитирует Sky Sports Моуринью. – Когда клуб такого масштаба, с такой историей и потенциалом оказывается в турнире, который обычно не для него, ему следует побеждать в нем. Также команда должна почувствовать, что способна бороться за победу в чемпионате Англии. Хотя в итоге даже финиш в первой четверке был бы неплохим.

В прошлом сезоне победа в чемпионате Англии была нереальной. Когда я говорил, что второе место – величайшее достижение, то не шутил. Разница с победителем была невероятной. Мы не проделали достаточной работы на рынке, чтобы бороться за победу.