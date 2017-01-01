Жозе Моуринью: "Мы смогли сделать Фергюсона счастливым"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 19-го тура чемпионата Англии против "Мидлсбро" (2:1) отметил, что игру его команды в последние минуты можно сравнить с временами Алекса Фергюсона. 31 декабря шотландец отметил свой 75-й день рождения.

- Я очень рад за Фергюсона. Поздравил его шуткой: "С 45-м днем рождения". Он наслаждается жизнью. Я доволен, что сегодня мы смогли сделать его счастливым. Люди вспоминают время Фергюсона по нашей игре в последние минуты.