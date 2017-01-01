12:30 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Мы смогли сделать Фергюсона счастливым"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 19-го тура чемпионата Англии против "Мидлсбро" (2:1) отметил, что игру его команды в последние минуты можно сравнить с временами Алекса Фергюсона. 31 декабря шотландец отметил свой 75-й день рождения.

- Я очень рад за Фергюсона. Поздравил его шуткой: "С 45-м днем рождения". Он наслаждается жизнью. Я доволен, что сегодня мы смогли сделать его счастливым. Люди вспоминают время Фергюсона по нашей игре в последние минуты.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Lexx Luger

какой результат? результата еще нет, и не факт что будет

18:01

armi

Рад, что Моур нашел все же свою команду и дает результат!!!!!! Нынешний Челси таковым увы не стал.

16:35

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