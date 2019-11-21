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Жозе Моуринью: «Мне не нужны новые игроки»

17:59
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Жозе Моуринью, назначенный главным тренером «Тоттенхэма», рассказал о своем видении состава команды. Ранее сообщалось, что он не получит средств для приобретений в зимнее трансферное окно.

— Лучший подарок — игроки, которые здесь, — цитирует португальского специалиста Football London. —  Мне не нужны новые игроки. Мне просто нужно лучше узнать этих. Я знаю их хорошо, но вы никогда не узнаете их достаточно хорошо, пока не встретитесь с ними.

Прежние мои ошибки? Я не собираюсь делать те же ошибки. Собираюсь делать новые ошибки. Я собираюсь быть сильнее.

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