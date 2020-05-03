Жозе Моуринью: «Мне не хватает футбола, но предпочитаю сказать, что мне не хватает нашего мира»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, что скучает по футболу, но призвал сперва дождаться стабилизации ситуации с пандемией коронавируса.

— Мне не хватает футбола, но я не хочу быть эгоистичным, — цитирует Goal Моуринью. — Предпочитаю сказать, что мне не хватает нашего мира. Футбол — его часть, но нам нужно быть терпеливыми и биться в нашем сражении. Нужно дождаться лучших дней.

По последним данным Worldometers, всего выявлено 3 555 618 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 247 663 человека, выздоровело — 1 150 625.