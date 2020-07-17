Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, как мотивирует футболистов своей команды.

— Мы как минимум заслуживаем финишировать на позиции, позволяющей участвовать в еврокубках, — цитирует Sky Sports Моуринью. — Тем не менее, Лига Европы — турнир не нашего уровня. Мы — лучше, но футбол заключается не в том, чего ты заслуживаешь, а в том, что получаешь. Нам нужна победа в двух оставшихся матчах. Забавно говорить игрокам: «Нам нужны две победы, чтобы выйти в Лигу Европы». Я знаю, что это хороший турнир, там есть сильные команды, в том числе из Лиги чемпионов, просто я стараюсь мотивировать футболистов, потому что наш уровень — Лига чемпионов. Невозможно, чтобы у «Шеффилда», «Вулверхэмптона» или «Арсенала» была мотивация выше. Сыграть в Лиге Европы — здорово. Можно проводить ротацию состава, это может быть отличный опыт для молодых футболистов, которым пока рано выступать в Лиге чемпионов.

За два тура до конца чемпионата Англии-2019/20 «Тоттенхэм» занимает 7-е место в турнирной таблице с 55 очками.