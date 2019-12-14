Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал продление контракта Юргена Клоппа с «Ливерпулем» до 2024 года.

— Я думаю, что это означает, что они все довольны, — цитирует Foot Mercato Моуринью. — Юрген тоже счастлив, потому что иначе бы он не поставил подпись, а клуб не предложил ему новый контракт. Честно говоря, думаю, что это отличная новость для болельщиков «Ливерпуля», потому что они очень любят Клоппа. Также это хорошие новости для всей премьер-лиги, потому что мы хотим видеть в лиге лучших игроков, лучших тренеров. Клопп — один из лучших.

«Нет тренера лучше него». Клопп — до 2024-го в «Ливерпуле»