Португальский тренер Жозе Моуринью поделился мнением о работе своих коллег - Юргена Клоппа в "Ливерпуле" и Хосепа Гвардьолы в "Манчестер Сити".

- Я хотел бы принять клуб и получить возможность сделать то же самое, что сделали Юрген и Пеп, - цитирует португальца Marca со ссылкой на эфир BeIN Sports. - Если вы посмотрите на стартовый состав "Ливерпуля" в матче с "Барселоной", сколько из них были в команде, когда пришел Юрген? Когда Пеп был недоволен своими крайними защитникам, летом ему купили четырех крайних защитников, которые ему нравились. Когда он купил Клаудио Браво и был недоволен им, на следующий гол "Сити" приобрел Эдерсона. Юрген в "Ливерпуле" уже 3,5 года и ничего не выиграл, но у него есть доверие клуба, уверенность и условия для того, чтобы двигаться вперед. В этом сезоне у них есть хороший шанс впервые выиграть трофей. Когда я буду вести переговоры о следующей работе, я не начну их, не зная того, что именно хочет клуб и что они готовы дать в плане структуры и целей.

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