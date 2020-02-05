Жозе Моуринью: «Кейн может вернуться к матчу с «Лестером» 9 мая»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что нападающий «шпор» Харри Кейн может восстановиться от разрыва мышцы задней поверхности левого бедра к матчу 37-го тура чемпионата Англии против «Лестера». Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Кейн выбыл до конца сезона.

— Харри может вернуться к матчу с «Лестером» 9 мая, — цитирует talkSPORT Моуринью. — Возможно, эта встреча будет важной для нас. Возможно, мы будем бороться за 4 место, или за 5, или за 6. Надеюсь, что Кейн сможет помочь нам в этой игре. Никто не давит на Харри, он спокойно восстанавливается, у меня просто есть предчувствие... Например, если вспоминать о Ллорисе, то его возвращение ожидалось в феврале, а в итоге он вышел на поле в январе.

В сезоне-2019/20 на счету 26-летнего Кейна 17 голов и 2 результативных передачи в 25 матчах за «Тоттенхэм».