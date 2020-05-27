Жозе Моуринью: «Кейн, Бергвайн, Сон и Сиссоко вылечились. Они будут готовы играть через пару недель»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о ситуации с травмированными в команде.

— У нас от травм уже восстановились Харри Кейн, Сон Хын Мин, Стевен Бергвайн и Мусса Сиссоко, — приводит Sky Sports слова Моуринью. — Парни чувствуют себя хорошо, но не могу сказать, что они уже готовы играть. Все-таки, одно дело — вылечиться, другое — быть готовым к выходу на поле. Они уже тренируются, но пока с большим количеством ограничений. Впрочем, ограничения сейчас распространяются на всех, ведь в связи с коронавирусом нам нужно соблюдать множество условий. Думаю, все, кто вылечился, смогут играть через пару недель после постоянных тренировок. Не на максимум возможностей, конечно, но сейчас в принципе мало кто может выдать свой максимум.

Чемпионат Англии-2019/20 планируют возобновить в середине июня.