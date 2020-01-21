Жозе Моуринью: «Кавани в «Тоттенхэме»? У меня хорошие отношения с президентом «ПСЖ», я хочу их сохранить»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не стал комментировать информацию о возможном приобретении «шпорами» 32-летнего нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

— У меня очень хорошие отношения с президентом «ПСЖ», Нассером Аль-Хелайфи, а также со спортивным директором клуба, Леонардо. Хорошие отношения основаны на уважении, так что я сохраню эти отношения и не буду говорить об игроке «ПСЖ»", — приводит слова Моуринью BBC Sport.

В сезоне 2019/20 Кавани провел 14 матчей в составе «ПСЖ» во всех турнирах, на его счету 5 забитых мячей и 1 голевая передача.