Жозе Моуринью: «Иногда ты получаешь больше, чем заслуживаешь. Иногда получаешь меньше»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:1) в матче чемпионата Англии. По его словам, «шпоры» заслуживали лучшего результата.

— Это футбол. Иногда ты получаешь больше, чем заслуживаешь. Иногда получаешь меньше, — цитирует ВВС Моуринью. — Мы не получили ничего, хотя заслужили хоть что-то. Играла лучшая команда мира против команды, которая переживает трудный момент и отягощена травмами. Ребята сыграли фантастически.

Я видел на 200 процентов, что аут, с которого начался гол «Ливерпуля», должен был быть нашим. Поэтому в замешательстве — есть же ВАР. Мы вчера потратили полчаса на оборону при вбрасываниях. И проиграли на этом. Думаю, что судья в целом проделал хорошую работу, но помощник не справился.

Место в первой четверке? Можно говорить об этом, когда начинаешь сезон с равным количеством очков. Но трудно говорить об этом, когда ты начинаешь с «минус 12».