Жозе Моуринью: «Хотел бы продлить контракт с Соном»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что хотел бы продлить контракт с нападающим Сон Хын Мином.
— Я бы хотел, чтобы Сон продлил контракт, — приводит Goal.com слова Моуринью. — По нынешнему соглашению у него есть еще 3 года, так что ситуация не очень тревожная, но было бы здорово подписать его на более долгий срок. Надеюсь, что и сам Сон хочет продлить свое пребывание в «Тоттенхэме». Все в клубе его очень любят, он заслуживает нового соглашения.
В сезоне-2020/21 на счету 28-летнего южнокорейца 9 голов и 4 результативных передачи в 8 матчах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.