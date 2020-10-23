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Жозе Моуринью: «Хотел бы продлить контракт с Соном»

15:43
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что хотел бы продлить контракт с нападающим Сон Хын Мином.

— Я бы хотел, чтобы Сон продлил контракт, — приводит Goal.com слова Моуринью. — По нынешнему соглашению у него есть еще 3 года, так что ситуация не очень тревожная, но было бы здорово подписать его на более долгий срок. Надеюсь, что и сам Сон хочет продлить свое пребывание в «Тоттенхэме». Все в клубе его очень любят, он заслуживает нового соглашения.

В сезоне-2020/21 на счету 28-летнего южнокорейца 9 голов и 4 результативных передачи в 8 матчах.

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