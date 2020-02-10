Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью объяснил, почему поехал на матч 21-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «РБ Лейпциг» (0:0).

— Это очень важно, мне нужно видеть самые мелкие детали, — приводит Sky Sports слова Моуринью. — Я могу увидеть то, чего мне не может дать телевизионная картинка. Мне нужно посмотреть на разминку, на то, чем игроки занимаются индивидуально. Некоторые умения футболистов скрыты во время игры. Это совсем другой опыт. Я не мог упустить возможности поехать на игру. Футболистам иногда нужен отдых, это полезно и для их тела, и для душевного состояния, мне — нет. Лучшая помощь команде — это постоянная работа.

«РБ Лейпциг» — соперник «Тоттенхэма» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится в Лондоне 19 февраля, ответная игра -10 марта в Лейпциге.