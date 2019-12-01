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Жозе Моуринью: «Фанаты «Тоттенхэма» любят клуб, а не меня»

13:47
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отметил, что нормально относится к тому, что фанаты «шпор» не любят его. Португалец надеется, что это отношение изменится с положительными результатами: «Тоттенхэм» пока выиграл все три матча под руководством Моуринью.

— Фанаты любят клуб, я не говорю, что они любят меня или должны любить меня, но они принимают меня как профессионала, который хочет отдать все за клуб, — цитирует ВВС Моуринью. — У людей будет больше причин любить меня, если их устроит моя работа. Фанаты в первую очередь поддерживают команду.

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