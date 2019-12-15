Жозе Моуринью: «Еще две недели назад «Тоттенхэм» пропускал голы при каждом стандарте»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после завершения матча 17-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (2:1) отметил ошибки бывшего главного тренера «шпор» Маурисио Покеттино.

— Это просто нечто невероятное. Еще две недели назад у «Тоттенхэма» были проблемы: они пропускали голы при каждом стандарте. Однако в этом матче мы не позволили ничего создать сопернику у наших ворот со стандартов, — цитирует Моуринью BBC.

В концовке Фертонген нанес отличный удар головой, и это принесло нам победу. Однако мы победили благодаря своему сильному характеру. Выиграть такой матч можно только за счет командных действий. Это был сложный матч для нас.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр