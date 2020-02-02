Жозе Моуринью: «Эриксен сразу сказал, что не останется в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью похвалил Кристиана Эриксена за честность перед ним. По словам португальца, хавбек сразу сказал, что планирует уйти из «Тоттенхэма». Этой зимой датчанин перешел в «Интер».

— Когда я возглавил «Тоттенхэм», он сказал мне, что не собирается оставаться, — цитирует TalkSport Моуринью. — Кристиан сказал, что уже принял решение и не будет его менять. С того момента я пытался строить команду без него. Это была причина, почему я не использовал его так активно.

Кристиан отлично вел себя в раздевалке. Всегда позитивный, всегда уважал способности других.