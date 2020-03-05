Жозе Моуринью: «Дайер сделал то, что профессиональные футболисты не имеют права делать»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после поражения от «Норвича» в Кубке Англии признался, что понимает своего игрока Эрика Дайера, который не сдержался и хотел лично разобраться с болельщиком. Защитник после финального свистка забрался на трибуну, но его остановил стюард.

— Я думаю, что Эрик сделал то, что мы, профессионалы, не можем себе позволить, но когда кто-то оскорбляет вас и вашу семью, особенно вашего младшего брата... — цитирует BBC Моуринью. — Этот человек оскорбил Эрика, его младший брат не был доволен ситуацией, а Эрик не был счастлив. Но мы как профессионалы не имеем права делать то, что он сделал.