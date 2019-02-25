Жозе Моуринью: "Аррисабалага поставил Сарри в неловкое положение"

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью прокомментировал инцидент в концовке финала Кубка английской лиги между лондонским клубом и "Манчестер Сити" (0:0, пенальти - 3:4). На 119-й минуте вратарь лондонцев Кепа Аррисабалага получил повреждение. Тренер Маурицио Сарри начал готовить замену, но голкипер отказался покидать поле, показав, что готов играть дальше. Специалист был в ярости и даже хотел уйти в подтрибунное помещение до начала серии послематчевых пенальти.

- К счастью, я никогда не попадал в такую ситуацию, - цитирует AP Моуринью. - Вратарь хочет показать свой характер, свою уверенность, хочет показать, что он в норме и хочет играть в серии пенальти, и мне это понравилось.

Но мне не понравилось, что он поставил тренера и его помощника в неловкое положение. И его партнера по команде, который был готов выйти на поле, а в итоге оказался в центре неприятного инцидента, к которому не имел отношения.