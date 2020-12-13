Жота пропустит два месяца из-за травмы колена

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота выбыл из строя на длительный срок. 24-летний португалец получил травму колена в игре группового этапа Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (1:1), сообщает Sky Sports.

Изначально предполагалось, что Жота пропустит ближайший матч, но повреждение Диогу оказалось намного серьезнее.

Сообщается, что форвард из-за травмы колена остался вне игры на два месяца.

Жота перешел в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» летом 2020 года. На счету 24-летнего португальца 9 голов в 17 матчах за мерсисайдцев.