Жота признан лучшим игроком АПЛ в ноябре по версии болельщиков
17:37
Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота назван лучшим игроком премьер-лиги в ноябре по версии болельщиков, сообщается в Twitter Профессиональной футбольной ассоциации.
В ноябре Жота забил 2 мяча в 3 матчах чемпионата. Всего в АПЛ-2020/21 24-летний португалец отличился 5 раз в 9 играх.
Лучшим футболистом месяца по версии премьер-лиги был признан хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.
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