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Жота признан лучшим игроком АПЛ в ноябре по версии болельщиков

17:37
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Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота назван лучшим игроком премьер-лиги в ноябре по версии болельщиков, сообщается в Twitter Профессиональной футбольной ассоциации.

В ноябре Жота забил 2 мяча в 3 матчах чемпионата. Всего в АПЛ-2020/21 24-летний португалец отличился 5 раз в 9 играх.

Лучшим футболистом месяца по версии премьер-лиги был признан хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.

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