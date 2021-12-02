Жота назвал исторической крупную победу «Ливерпуля» над «Эвертоном»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота прокомментировал победу над «Эвертоном» (4:1) в матче 14-го тура АПЛ.

«Это очень важная победа для нас. Мы знаем, что для фанатов значит дерби. Победа со счетом 4:1 на выезде — думаю, это войдет в историю. Мы знали, что «Эвертон» будет выкладываться на все сто, так и было в первые минуты, но мы забили два быстрых мяча. После этого мы немного потеряли контроль. Не должны были пропускать, потому что это вернуло «Эвертон» в матч, но второй тайм мы провели уже лучше», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Жоты.

«Ливерпуль» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ с 31 очком в 14 матчах.