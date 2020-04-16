Жоржинью: «Я счастлив в «Челси», хоть и немного скучаю по Италии»

Полузащитник «Челси» Жоржинью прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Ювентус».

— Я счастлив в «Челси», — цитирует футболиста Tribal Football. — В прошлом году мне иногда приходилось говорить на итальянском, но сейчас я серьезно подтянул английский и чувствую себя комфортно. Конечно, я скучаю по атмосфере и еде в Италии, но, как я уже сказал, я счастлив в Лондоне.

В сезоне-2019/20 28-летний полузащитник провел за «Челси» 37 матчей, на его счету 7 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 52 миллиона евро.