Жоржинью реализовал 10 пенальти за календарный год и установил новый рекорд АПЛ
Полузащитник «Челси» Жоржинью отличился в матче 19-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:1).
30-летний итальянец отметился голом с 11-метровой отметки. Жоржинью реализовал 10 пенальти в календарном году и установил новый рекорд для АПЛ. Он побил достижения Мэтта Ле Тисье и Стиви Джеррарда, у которых было по девять голов с пенальти.
В текущем сезоне Жоржинью провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу.
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